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«Ничего не изменилось» — Белый дом все еще готовится к переговорам с КНДР

Политика

«Было заявление Северной Кореи, мы приняли его, и мы продолжаем подготовку»

Вашингтон, 17 мая 2018, 21:23 — REGNUM  Согласно заявлению Белого дома США, в подготовке к переговорам между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном «ничего не изменилось», 17 мая передает агентство Reuters.

«С нашей стороны ничего не изменилось, — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. — Было заявление Северной Кореи, мы приняли его, и мы продолжаем подготовку (к переговорам)».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая МИД Северной Кореи заявил, что требования США об односторонней денуклеаризации делают переговоры между Кимом и Трампом невозможными. На следующий день, 17 мая, КНДР заморозила переговоры с Сеулом.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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