«Ничего не изменилось» — Белый дом все еще готовится к переговорам с КНДР

Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Согласно заявлению Белого дома США, в подготовке к переговорам между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном «ничего не изменилось», 17 мая передает агентство Reuters.

«С нашей стороны ничего не изменилось, — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. — Было заявление Северной Кореи, мы приняли его, и мы продолжаем подготовку (к переговорам)».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая МИД Северной Кореи заявил, что требования США об односторонней денуклеаризации делают переговоры между Кимом и Трампом невозможными. На следующий день, 17 мая, КНДР заморозила переговоры с Сеулом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Невежды и подонки» — КНДР обвиняет Южную Корею в срыве переговоров