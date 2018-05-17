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«Невежды и подонки» — КНДР обвиняет Южную Корею в срыве переговоров

Политика

«Нам никогда больше не удастся так легко снова встретиться лицом к лицу с нынешним режимом Южной Кореи»

«Невежды и подонки» — КНДР обвиняет Южную Корею в срыве переговоров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Пхеньян, 17 мая 2018, 21:04 — REGNUM  Глава северокорейского комитета по объединению Ли Сон Гвон обвинил Сеул в срыве переговоров — по его словам, к этому привели «невежественные» действия правительства Южной Кореи и заявления «подонков» в южнокорейском парламенте, 17 мая передает агентство Reuters.

«Если не будет разрешена серьезная ситуация, которая привела бы к приостановке переговоров на высоком уровне Севера и Юга, нам никогда больше не удастся так легко снова встретиться лицом к лицу с нынешним режимом Южной Кореи», — говорится в заявлении представителя Северной Кореи, опубликованном ЦТАК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР объявила о приостановке переговоров с Южной Кореей. 16 мая МИД Северной Кореи заявил, что требования США по односторонней денуклеаризации ставят крест на планировавшихся переговорах между лидером КНДР Ким Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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