Четверг, 17 Мая 2018 года
21:36:07 МСК

В ООН высоко оценили переговоры по Сирии в Астане

Политика

Переговоры способствовали сближению позиций сирийского правительства и оппозиции

Нью-Йорк, США, 17 мая 2018, 21:03 — REGNUM  Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура воодушевлен астанинским совещанием по вопросам урегулирования военно-политического кризиса в Сирии, сообщили 17 мая в пресс-службе МИД Казахстана.

Де Мистура назвал полезными итоги переговоров, так как они способствовали сближению позиций сирийского правительства и оппозиции. Дипломат выразил надежду на прогресс в оживлении политического процесса по Сирии и призвал активизировать усилия всех заинтересованных сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Астане прошел очередной раунд переговоров по ситуации в Сирии. Страны-гаранты — Россия, Иран и Турция приняли общее заявление, в котором говорится о необходимости соблюдения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить