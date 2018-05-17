В ООН высоко оценили переговоры по Сирии в Астане

Нью-Йорк, США, , 21:03 — REGNUM Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура воодушевлен астанинским совещанием по вопросам урегулирования военно-политического кризиса в Сирии, сообщили 17 мая в пресс-службе МИД Казахстана.

Де Мистура назвал полезными итоги переговоров, так как они способствовали сближению позиций сирийского правительства и оппозиции. Дипломат выразил надежду на прогресс в оживлении политического процесса по Сирии и призвал активизировать усилия всех заинтересованных сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Астане прошел очередной раунд переговоров по ситуации в Сирии. Страны-гаранты — Россия, Иран и Турция приняли общее заявление, в котором говорится о необходимости соблюдения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии