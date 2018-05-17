Переиграли? Свердловский депутат Карапетян может потерять мандат

Екатеринбург, , 20:35 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Свердловской области Армен Карапетян может потерять свой мандат. Вопрос могут включить в повестку заседания парламента, которое пройдёт 22 мая, пишут местные СМИ.

Судьба Карапетяна во многом зависит от мандатной комиссии. Как пишет агентство ЕАН, 18 мая состоится её заседание. И на него вынесен вопрос о лишении Карапетяна мандата.

Отметим, вопрос о лишении Карапетяна мандата уже рассматривали, 3 апреля. Как и сейчас, поводом для этого стала неточность в поданной им декларации о доходах и имуществе за 20 116 год. Тогда депутаты не стали лишать своего коллегу мандата. При этом 28 марта мандатная комиссия тоже собиралась и постановила рекомендовать Заксобранию прекратить его полномочия.

При этом 3 апреля за то, чтобы лишить его мандата, проголосовали 23 депутата при минимум 25. Таким образом, вопрос едва не был решён положительно для прокуратуры. Как будет развиваться ситуация сейчас, покажет время.

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