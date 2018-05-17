«Мигранты не животные!» — МИД Мексики осудил комментарии Трампа

Мехико, , 20:05 — REGNUM Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай выразил протест в связи с комментариями президента США Дональда Трампа о том, что «некоторые мигранты» — это «не люди, а животные», 17 мая передает агентство Reuters.

«Президент Трамп назвал некоторых иммигрантов… животными, а не людьми. По мнению мексиканского правительства, это абсолютно неприемлемо, и мы собираемся официально сообщить об этом в Государственный департамент США», — заявил глава МИД Мексики в эфире мексиканского телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая на круглом столе по поводу ситуации в Калифорнии Дональд Трамп заявил, что США изгоняют нелегалов «невиданными темпами», и отметил, что «это не люди, а животные». Правда, речь на круглом столе шла не о нелегальных мигрантах вообще, а конкретно о группировке нелегалов Mara Salvatrucha.

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