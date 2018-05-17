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Назарбаев: в появлении криптовалют виноват доллар

Политика

При расчетах Казахстан использует и государственную и иностранную валюты

Назарбаев: в появлении криптовалют виноват доллар
Eli Christman
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Астана, 17 мая 2018, 20:10 — REGNUM  Неконтролируемые эмиссионными центрами цифровые валюты возникли по причине доминирования в мире одной валюты, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с сооснователем компании Apple Стивом Возняком в рамках IX астанинского экономического форума. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

Назарбаев подчеркнул, что при расчетах Казахстан использует и государственную и иностранную валюты. В свою очередь, Возняк отметил, что национальные валюты никогда не были универсальными, а преимуществом криптовалют является то, что они становятся глобальными.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в рамках астанинского экономического форума Назарбаев встретился с руководителем группы компаний «Яндекс» Александром Волжем. На встрече президент Казахстана подчеркнул, что республике важно работать с российскими компаниями.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев о цифровизации: важно работать с российскими компаниями

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Криптовалюты
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