Назарбаев: в появлении криптовалют виноват доллар

Астана, , 20:10 — REGNUM Неконтролируемые эмиссионными центрами цифровые валюты возникли по причине доминирования в мире одной валюты, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с сооснователем компании Apple Стивом Возняком в рамках IX астанинского экономического форума. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

Назарбаев подчеркнул, что при расчетах Казахстан использует и государственную и иностранную валюты. В свою очередь, Возняк отметил, что национальные валюты никогда не были универсальными, а преимуществом криптовалют является то, что они становятся глобальными.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в рамках астанинского экономического форума Назарбаев встретился с руководителем группы компаний «Яндекс» Александром Волжем. На встрече президент Казахстана подчеркнул, что республике важно работать с российскими компаниями.

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