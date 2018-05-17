США подкинули украинской нацгвардии модернизированные советские гранатометы

Киев, , 19:47 — REGNUM Национальная гвардия Украины получила 500 гранатометов американского производства. Об этом сегодня, 17 мая, написал на своей странице в американской сети Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Согласно стратегии развития МВД, нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40 мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США», — пишет Аваков.

Он уверен, что данная модель гранатомета является очень эффективным оружием для поражения бронированных целей и огневых средств противника.

Напомним, 30 апреля президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в его страну прибыли американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Но при этом власти США запретили украинским военным использовать эти комплексы в Донбассе.

Стоит отметить, что гранатомет RSRL-1 — это, по сути, советские гранатометы РПГ-7, которые были скопированы американцами и произведены на мощностях компании AirTronic USA.