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Рамадан в Газе: После молитвы — снова протест

Политика

14 мая в ходе столкновений с полицией на границе сектора Газа с Израилем погибли 60 палестинцев, более 2000 человек получили ранения

Газа, Палестина, 17 мая 2018, 19:49 — REGNUM  Палаточные лагеря на границе сектора Газа и Израиля опустели в связи с началом месяца Рамадан, 17 мая передает агентство Reuters.

По свидетельству очевидцев, в лагерях непривычно тихо, однако на месте остаются несколько десятков активистов, которые готовят мешки с песком для новых протестов. Движение ХАМАС уже призвало палестинцев снова выйти к пограничным заборам после пятничной молитвы 18 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме, в ходе столкновений с полицией на границе сектора Газа с Израилем погибли 60 палестинцев, более 2000 человек получили ранения.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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