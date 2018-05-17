Польша высылает гражданку России, которая вела «гибридную войну»

Варшава, , 19:31 — REGNUM Сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали на территории страны гражданку Российской Федерации Екатерину Ц., которую обвиняют в «антипольской деятельности». Об этом сегодня, 17 мая, заявил журналистам официальный представитель министра-координатора спецслужбы Станислав Жарын.

Он рассказал, что российский гражданка Екатерина Ц., которая находится в Польше с 2013 года, будет выдворена из республики. Кроме того, ещё четыре человека, гражданство которых не уточняется, будут подвергнуты пятилетнему запрету на въезд в Польшу.

Жарын заявил, что все высылаемые подозреваются в «гибридной войне» против Польши и в связи с этим агентство внутренней безопасности приняло соответствующее решение.

Чиновник уточнил, что все они «принимали участие в разжигании польско-украинской вражды в социальной сфере и в сфере политической, в подрыве постулатов польской исторической политики, заменяя их на российскую трактовку». Кроме того, высылаемые якобы пытались «консолидировать пророссийские круги в Польше».

Все граждане Польши, которые сотрудничали с высылаемыми, будут привлечены к ответственности.