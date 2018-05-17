Назарбаев: «хотим сотрудничать со всеми мировыми форумами»

Астана, , 19:28 — REGNUM Казахстан планирует развивать сотрудничество со всеми мировыми форумами на благо всех государств и народов, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев, выступая на одного из мероприятий IX астанинского экономического форума. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент принял участие в круглом столе, в рамках которого эксперты с мировым именем обсудили глобальные тенденции экономического развития. По словам главы государства, боаоский азиатский, давосский и астанинске форумы необходимы для поиска выхода из «сложившегося положения».

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 мая в Казахстане проходит астанинский экономический форум. Выступая на пленарном заседании форума, Назарбаев отметил, что Казахстан становится транзитным государством в рамках проекта «Один пояс — один путь». К 2020 году республика планирует заработать за счет транзита $5 млрд.

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