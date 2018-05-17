Палестина призвала страны ЛАГ отозвать послов из США

Каир, , 19:26 — REGNUM Министр иностранных дел Палестины призвал Лигу арабских государств (ЛАГ) отозвать послов из США в ответ на открытие американского посольства в Иерусалиме, 17 мая передает агентство Reuters.

Выступая на саммите ЛАГ в Каире, глава МИД Палестины Рияд аль-Малики призвал «напомнить об осуждении арабами переноса посольства США в Иерусалим» и отозвать из Соединенных Штатов своих послов «для консультаций».

«Арабским странам не нанесет никакого вреда коллективный отзыв послов из Вашингтона в свои столицы для консультаций», — заявил аль-Малики.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Соединенные Штаты перенесли свое израильское посольство в Иерусалим. Перенос посольства сопровождался массовыми беспорядками в секторе Газа, где в столкновениях с военными Израиля погибли 60 палестинцев.

Решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, принятое администрацией президента Дональда Трампа еще в декабре 2017 года, было осуждено большинством стран мира, в том числе членами ЛАГ и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Тем не менее у Соединенных Штатов уже нашлись «последователи» — ранее 17 мая о предстоящем переносе посольства в Иерусалим заявил Парагвай.

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