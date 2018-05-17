Еврокомиссия судится с шестью ключевыми странами ЕС из-за грязного воздуха

Брюссель, , 18:56 — REGNUM Европейская комиссия подала в суд на шесть стран Европейского союза, которые, по мнению ЕК, загрязняют окружающую среду. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«Странам-членам, чьи дела сегодня были переданы в суд, давали достаточно «последних шансов» за десять лет, чтобы улучшить ситуацию», — заявили в Еврокомиссии.

Уточняется, что речь идёт о Франции, Германии, Великобритании, Венгрии, Италии и Румынии.

Франция, Германия и Великобритания обвиняются в «превышении предельно допустимых значений диоксида азота и непринятии надлежащих мер по ограничению периодов превышения показателей».

А вот Румынию, Италию, Венгрию обвиняют в постоянном превышении предельно допустимых концентраций взвешенных частиц РМ10. Речь идёт о выбросах твердых веществ в атмосферу диаметр которых менее 10 микрон.

Стоит отметить, что ещё в начале апреля еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармену Велья рассказал, что планирует подать иск против нескольких стран Европейского союза из-за загрязнения воздуха.