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Парагвай готов открыть посольство в Иерусалиме

Политика

В церемонии открытия примет участие лично президент Парагвая Орасио Картес

Асунсьон, 17 мая 2018, 18:57 — REGNUM  Парагвай по примеру США откроет свое посольство в Иерусалиме, 17 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению МИД Парагвая, открытие посольства латиноамериканской страны в Иерусалиме состоится уже на следующей неделе.

Сообщается, что в церемонии открытия посольства намерен принять участие лично президент Парагвая Орасио Картес.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая США, несмотря на осуждение большей части мирового сообщества, перенесли свое израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Перенос посольства США спровоцировал сильнейшие массовые беспорядки в Палестине, считающей Иерусалим своей оккупированной столицей.

При подавлении беспорядков в секторе Газа от пуль израильских военных погибли 60 человек, в больницы Газы обратились 1700 раненых.

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Перенос израильского посольства США в Иерусалим
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