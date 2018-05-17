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Узбекистан подготовит нефтяников для Афганистана

Политика

Конкретные параметры соглашения будут определены после визита узбекской делегации в Афганистан

Ташкент, 17 мая 2018, 18:41 — REGNUM  Ташкент и Кабул работают над меморандумом, в рамках которого Узбекистан займется подготовкой и переподготовкой специалистов для нефтегазовой отрасли Афганистана, сообщает 17 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на исполняющую обязанности министра шахт и нефти исламской республики Наргису Нихан.

По её словам, конкретные параметры соглашения будут определены после того как Афганистан посетят узбекские специалисты. В частности, стороны установят число граждан исламской республики, которые ежегодной буду проходить обучение в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года в городе Термезе Сурхандарьинской области Узбекистана открылся образовательный центр для обучения афганских граждан узбекскому языку. Выпускники центра будут учить школьников языку в Афганистане.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане открыли центр подготовки студентов из Афганистана

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Политическая жизнь Узбекистана
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