Узбекистан подготовит нефтяников для Афганистана

Ташкент, , 18:41 — REGNUM Ташкент и Кабул работают над меморандумом, в рамках которого Узбекистан займется подготовкой и переподготовкой специалистов для нефтегазовой отрасли Афганистана, сообщает 17 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на исполняющую обязанности министра шахт и нефти исламской республики Наргису Нихан.

По её словам, конкретные параметры соглашения будут определены после того как Афганистан посетят узбекские специалисты. В частности, стороны установят число граждан исламской республики, которые ежегодной буду проходить обучение в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года в городе Термезе Сурхандарьинской области Узбекистана открылся образовательный центр для обучения афганских граждан узбекскому языку. Выпускники центра будут учить школьников языку в Афганистане.

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