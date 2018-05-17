Херсонский областной суд арестовал главу «РИА Новости Украины» Вышинского

Херсон, Украина, , 18:12 — REGNUM Украинский суд в Херсоне арестовал главу «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского, который ранее был задержан в Киеве сотрудниками СБУ. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Вышинского.

Ранее Вышинский выступил перед Херсонским областным судом и заявил, что ход следствия говорит о том, что все действия против него расписаны заранее.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что Херсонский областной суд арестовал его клиента на 60 дней без залога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис «РИА Новости Украина» в Киеве и провели обыски. В тот же день был задержан глава этого агентства, гражданин России Кирилл Вышинский.

Ему было предъявлено обвинение в государственной измене. При этом данное обвинение основывается лишь на том, что Вышинский честно выполнял свою работу и объективно освещал события в России и на Украине.

Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы.