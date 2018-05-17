Дом есть, а машины нет: Кадыров заработал на 4,6 млн рублей меньше

Грозный, , 18:11 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал свои доходы за 2017 год. Согласно декларации, опубликованной 17 мая на официальном сайте руководителя республики, в прошлом году он заработал 6 933 816,18 рублей. Это почти на 4,6 млн рублей меньше, чем годом ранее.

Его жена за это время получила 60 тыс. рублей. В справке о доходах приведены также данные о доходе одного из 11 его несовершеннолетних детей Кадыровых. Ребенок заработал 296 тыс. рублей.

Глава Чечни в собственности имеет жилой дом площадью 2344,3 кв. м и участок площадью 3668 кв. м. Свое жилье — квартира площадью 209,8 кв. м есть у супруги Кадырова. В совместном пользовании у семьи Кадыровых имеется дом площадью 300 кв. м. А вот транспортными средствами ни Рамзан Кадыров, ни члены его семьи не владеют.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Рамзан Кадыров заработал 11,5 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2015 году. За этот же год два его несовершеннолетних ребенка получили 9 952 897,69 рубля и 9 955 616, 69 рубля. Недвижимое имущество у семьи Кадыровых уже несколько лет находится без изменения, так же как и не появляется у чеченского лидера никаких транспортных средств.

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