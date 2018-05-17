В Крыму ответили американским русофобам, призывающим к террору

Симферополь, , 18:09 — REGNUM Американские СМИ под соусом «свободы слова» распространяют призывы к террористической деятельности, тиражируя мнение клинических русофобов. Лучше бы они занимались своими внутренними проблемами. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя призыв американского журналиста взорвать Крымский мост.

«Американский публицист призвал Украину взорвать Крымский мост. По сути, средство массовой информации США под соусом «свободы слова» распространяет призывы к террористической деятельности. К сожалению, это не просто частное мнение отдельно взятого клинического русофоба. Это отражение убеждений определённой части американской политической элиты. Уверен, что если бы Америка, наконец, оставила мир в покое и сосредоточилась на своих собственных проблемах, большинство войн и конфликтов на нашей планете бы прекратилось», — написал на своей странице в Facebook Сергей Аксёнов.

При этом руководитель региона отметил, что безопасность транспортного перехода обеспечена в полном объёме: российские вооружённые силы и спецслужбы готовы пресечь любые провокационные действия.

Напомним, 15 мая журналист американского издания The Washington Examiner Том Роган призвал украинские власти нанести удары с воздуха по Крымскому мосту, чтобы хотя бы на время вывести его из строя. Журналист утверждал, что мост якобы оскорбляет всю украинскую нацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на это Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против гражданина США. По данным следствия, в статье Рогана усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации. Проводятся психолого-лингвистическая экспертиза публикации и другие следственные действия.

Читайте ранее в этом сюжете: СК возбудил дело против гражданина США, призвавшего бомбить Крымский мост