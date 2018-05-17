WSJ: Трамп потрбовал от Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп месяц назад, в апреле 2018 года предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель сделку, согласно условиям которой, Берлин откажется от проекта газопровода «Северный поток — 2», а взамен США готовы начать переговоры по новому торговому соглашению между США и Евросоюзом. Об этом сегодня, 17 мая, пишетWall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников в Германии, США и Брюсселе.

Дело в том, что США проводят последовательную политику сдерживания России и всеми силами пытаются не допустить сближения России с Евросоюзом. Любые новые российские газопроводы в Евросоюз, особенно в обход Украины и Польши, в США рассматриваются как угроза сближения Москвы со странами ЕС и угроза американским национальным интересам.

Властям США удалось сорвать проект газопровода «Южный поток», который должен был пройти по дну Черного моря от Краснодарского края до Болгарии и далее в Южную Европу.

Тогда Москва смогла продавить два альтернативных проекта — газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». США пытаются сорвать и эти проекты, но пока безуспешно.

«Северный поток — 2» крайне выгоден для Германии, и германские политические круги настойчиво пытаются продавить этот проект и пока не отказываются от него. Однако Германия не совсем суверенная страна, и США имеют крайне мощные рычаги давления на Берлин, так что судьба «Северного потока — 2» не предопределена, несмотря на то, что Германия уже дала все разрешения на его строительство.

1 июня 2018 года начнут действовать заградительные пошлины США на евросоюзную сталь и алюминий. Трамп, будучи бизнесменом в душе, торгуется с главной страной ЕС — если Меркель откажется от «Северного потока — 2», то США готовы рассмотреть новый торговый договор между ЕС и США.

Пойдёт ли на такую сделку Меркель, самостоятельность которой находится под вопросом, сказать сложно.