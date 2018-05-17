МИД КНР: «Разработка нефти в нашей юрисдикции без нашего ведома невозможна»

Пекин, , 17:47 — REGNUM Ни один субъект не может осуществлять какую-либо деятельность в зоне китайской юрисдикции Южно-Китайского моря без одобрения на то властей Поднебесной, заявил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан во время очередного пресс-брифинга 17 мая, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Китая.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как Китай относится к тому, что дочка российского нефтяного гиганта «Роснефть» Rosneft Vietnam B.V. осуществляет добычу нефти в Южно-Китайском море и не вызывает ли это у Поднебесной тревогу, Лу ответил, что Китай в курсе.

«Китай принял к сведению эту информацию. Я бы хотел напомнить, что никакое государство, организация, предприятие или частное лицо не может осуществлять деятельность по разведке и разработке месторождений нефти или газа в зоне китайской юрисдикции без разрешения китайского руководства», — заявил пресс-секретарь, — «мы настоятельно призывам все заинтересованные стороны надлежащим образом уважать суверенные права Китая и не осуществлять ничего, что могло бы негативно повлиять на двусторонние отношения, мир и стабильность в регионе»

При этом, МИД Китая не заявлял, что бурение, проводимое российской компанией, является незаконным или без его ведома, впрочем, как не утверждал и обратного.

Как было опубликовано на официальном сайте «Роснефти», 15 мая компания начала бурение эксплуатационной скважины LD-3P на месторождении Rosneft Vietnam B.V. в рамках разработки Блока 06.1 месторождения Lan Do на шельфе Вьетнама в Южно-Китайском море.

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Стоит напомнить, что Южно-Китайское море и острова, находящиеся в его водах, являются предметом давнего спора и пересечения интересов целого ряда государств. В частности, на острова Спратли (Наньша), претендуют сразу шесть государств: КНР, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. Особо остро идет противостояние между Китаем и Вьетнамом.

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