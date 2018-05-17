СК возбудил дело против гражданина США, призвавшего бомбить Крымский мост

Москва, , 17:19 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против гражданина США Тома Рогана, который опубликовал статью под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина». Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, в статье Рогана усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации.

СК назначил психолого-лингвистическую экспертизу статьи Рогана. Проводятся другие следственные действия.

Напомним, 15 мая журналист Роган на сайте издания Washington examiner опубликовал статью под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

Именно 15 мая прошла торжественная церемония открытия Крымского моста через Керченский пролив, и президент Российской Федерации Владимир Путин проехал по мосту из Краснодарского края в Керчь за рулем самосвала «КамАЗ» во главе колонны мостостроителей.

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