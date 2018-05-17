Четверг, 17 Мая 2018 года
18:12:40 МСК

Ташкент и Вашингтон подписали меморандумы о сотрудничестве в образовании

Политика

США выделит деньги на образовательные программы по изучению английского языка

Вашингтон, 17 мая 2018, 17:20 — REGNUM  Узбекистан и США подписали два меморандума о сотрудничестве в сфере образования, которые «знаменуют начало новой эры сотрудничества», сообщили 16 мая в пресс-службе Госдепа США.

Первый меморандум устанавливает партнерские программы между университетами США и высшими учебными заведениями стран Средней Азии с центром в Узбекистане. Второй документ предусматривает финансирование образовательных программ в Узбекистане по изучению английского языка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёвым заявил, что Вашингтон окажет поддержку образовательных программ в республике по изучению английского языка.

Читайте ранее в этом сюжете: Аккредитация «Голоса Америки» в Узбекистане: Трапм доволен

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить