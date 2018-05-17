Ташкент и Вашингтон подписали меморандумы о сотрудничестве в образовании

Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Узбекистан и США подписали два меморандума о сотрудничестве в сфере образования, которые «знаменуют начало новой эры сотрудничества», сообщили 16 мая в пресс-службе Госдепа США.

Первый меморандум устанавливает партнерские программы между университетами США и высшими учебными заведениями стран Средней Азии с центром в Узбекистане. Второй документ предусматривает финансирование образовательных программ в Узбекистане по изучению английского языка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёвым заявил, что Вашингтон окажет поддержку образовательных программ в республике по изучению английского языка.

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