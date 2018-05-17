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В Челябинске арестован крупный чиновник

Политика

Юрий Чанов просил не заключать его под стражу, но Тракторозаводский районный суд решил иначе

В Челябинске арестован крупный чиновник
Дарья Антонова © ИА REGNUM
СИХО

Челябинск, 17 мая 2018, 17:07 — REGNUM  Руководитель аппарата Челябинской городской думы Юрий Чанов отправлен в СИЗО на два месяца. Такое решение 17 мая вынес Тракторозаводский районный суд Челябинска.

В суде Чанов признал свою вину, заявил о том, что начал добровольно сотрудничать со следствием. При этом он заявил, что у него есть двое детей и престарелые родители, и просил не заключать его под стражу.

Однако следствие настаивало именно на заключении чиновника в СИЗО. Суд прислушался к доводам следователя.

Напомним, Юрий Чанов был задержан 15 мая в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга. Вернувшись с заграничного отдыха, он попал в руки правоохранителей. Ему вменяют получение взятки.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководитель аппарата гордумы Челябинска признал свою вину

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