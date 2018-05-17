Узбекистан планирует построить в Афганистане газопровод

Ташкент, , 17:02 — REGNUM Ташкент и Кабул планируют совместно реализовать проект по строительству газопровода в Афганистане между городами Шибергана и Мазари-Шариф протяженностью 94 км, сообщает 17 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на исполняющую обязанности министра шахт и нефти Афганистана Наргису Нихан.

По её словам, в ближайшее время исламскую республику посетит рабочая группа из Узбекистана, с которой пройдет обсуждение строительства газопровода, а также геологоразведки на перспективных месторождениях. Нихан отметила, что стороны пока не ведут переговоров по строительству газопровода из Узбекистана в Афганистан, но в будущем этот проект может быть актуален.

Как сообщало ИА REGNUM, Афганистан и Узбекистан планируют подписать меморандум о геологоразведке перспективных газовых месторождений на территории исламской республики. К работам планируется привлечь узбекских специалистов.

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