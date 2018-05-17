Повестка Украины: Путин открывает мосты, Порошенко «закрывает» журналистов

Сергей Гуркин, , 18:50 — REGNUM

15 мая главный ньюсмейкер украинских СМИ, президент России Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту. В тот же день президент Украины Петр Порошенко открыл акушерский пункт в селе Боденьки, а сотрудники национальной службы безопасности провели обыски в «РИА Новости Украины» и задержали его главного редактора Кирилла Вышинского.

Несколько дней подряд три эти темы так и присутствуют в новостных «топах» вместе. Слишком уж показательным вышел контраст.

Про мост майданные СМИ любили писать, что на него не хватит денег, что его не разрешат, не построят и никто по нему не поедет. Мост построен, и по нему едут тысячи автомобилей.

Про Кирилла Вышинского «следователи» СБУ рассказывают, что он государственный изменник. И добавляют, что у него есть паспорт гражданина… России. Доказательства государственной измены — ворох орденов и георгиевских ленточек. (Всякий уважающий себя изменник, живущий в Киеве, держит в квартире этот набор).

Международные журналистские организации не слишком громко, но всё-таки вступились за коллегу. СБУ это не интересно: Вышинского попытаются обменять на одного из осужденных в России граждан Украины. (Пример Надежды Савченко их ничему не научил).

Чтобы пересчитать высокопрофессиональные украинские интернет-СМИ, хватит пальцев одной руки. «РИА Новости Украина» входит в их число. Ресурс, разумеется, оппозиционен майдану. В этом и есть, разумеется, причина атаки. Точно также ранее атаковали и всех остальных профессионалов.

Если ресурс сообщает недостоверные сведения, власть должна подать на него в суд. Но никаких судов не было, работали «РИА Новости» профессионально и хорошо. Вместо судов были «маски-шоу» и георгиевские ленточки.

Мост и арест соседствуют в новостной ленте неслучайно. Открытие моста — огромный имиджевый удар по майдану. С одной стороны, нужно смягчить эффект какими-то своими открытиями или хотя бы обещаниями. С другой стороны, пока всеобщее внимание отвлечено, можно сделать то, что давно хотели сделать — «закрыть» неприятного журналиста.

И вот министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказывает, что Крымский мост «соединит украинский Крым с украинской Кубанью». Раньше этот прием работал, но больше он не работает: комментаторы массово советуют Омеляну перестать фантазировать о гиперлупах и украинской Кубани и для начала отмыть туалеты в чудовищных плацкартных вагонах, а потом попробовать достроить в центре Киева Подольский мост, который не могут закончить уже двадцать пять лет.

Но в том и проблема, что майдан не способен ничего строить. Открывать они могут только акушерские пункты и только на деньги крупных западных компаний. Своими силами они могут только закрывать — в кавычках (журналистов) и без (заводы).

Как тут не вспомнить Леонида Кучму с его незабвенной фразой о том, что «Украина — не Россия». Майданная Украина — действительно не Россия. На майданной Украине ничего не строят и ничего не открывают. Там олигархи «пилят» бюджет и кредиты, министры фантазируют о гиперлупах, 90% инфраструктуры изношено, а населению предлагается мыть туалеты в Польше.

Задержание и арест Вышинского приурочили к открытию моста, чтобы на журналиста обратили поменьше внимания. Министр инфраструктуры говорит громкие слова, чтобы во рту стало слаще. Президент страны лично открывает акушерские пункты, чтобы показать, что и ему есть что открывать.

Эффект достигается прямо противоположный. В бывшем украинском регионе досрочно завершена огромная и важная стройка, в то время как в нынешних украинских регионах не могут починить асфальт, а в центре столицы двадцать пять лет не могут достроить мост.

Какие выводы делают граждане Украины, каждый может догадаться сам.