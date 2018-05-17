Парламент Киргизии может лишить экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Бишкек, , 16:49 — REGNUM Республиканский парламент большинством голосов поддержал предложение депутата Исхака Масалиева о разработке закона, позволяющего лишать неприкосновенности бывших президентов Киргизии. За эту законотворческую инициативу проголосовали 87 народных избранников, против — лишь 14, пишет «Kaktus.media».

Парламентарии сошлись во мнении, что все чиновники, замешанные в лоббировании соглашения с китайской компанией «ТВЕА» о модернизации Бишкекской теплоэлектроцентрали, должны понести политическую и, если будет нужно, то также уголовную ответственность и возместить причиненный государству ущерб.

При этом депутаты отмечают, что будущий законопроект должен предусматривать возможность привлекать к политической и уголовной ответственности всех киргизстанских чиновников, в том числе не только экс-президента Алмазбека Атамбаева, но и всех последующих глав государства.

ИА REGNUM отмечает, что вопреки публикациям ряда СМИ решение парламента не означает автоматического лишения Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Речь лишь о начале разработки механизма, позволяющего сделать это в будущем.

ИА REGNUM напоминает, что 10 мая 2018 года на заседании парламента Киргизии были озвучены итоги расследования депутатской комиссией причин аварии на Бишкекской и вопроса рациональности использования китайского кредита, направленного на модернизацию этого энергообъекта.

При этом были названы фамилии чиновников, заподозренных в лоббировании интересов китайской компании «ТВЕА» реализовавшей этот проект.

Отметим, что депутат Исхак Масалиев предложил членам спецкомиссии включить в этот список бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, при этом сняв с экс-главы государства неприкосновенность.