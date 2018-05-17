В Киргизии испугались, что Китай заберет страну за долги

Бишкек, , 16:30 — REGNUM Парламент Киргизии сегодня, 17 мая, продолжает рассматривать вопросы, касающиеся результатов изучения депутатской спецкомиссией причин аварии на ТЭЦ Бишкека и рациональности расходования кредита на ее модернизацию.

Депутат Айнуру Алтыбаева поинтересовалась у бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, к каким последствиям для страны может привести привлечение международных аудиторов к проведению проверки затрат на модернизацию столичной теплоэлектроцентрали?

Отвечая на этот вопрос, он отметил, что «существует юридическое заключение, что кредит надо было брать», а также что китайская компания ТВЕА, построившая новый блок на Бишкекской ТЭЦ, настаивала на том, что все спорные вопросы по этому проекту будут решаться в Гонконгском арбитраже.

«Кредитное соглашение можно будет рассмотреть в Московском арбитраже, а по строительству в Гонконге можно рассмотреть», — уточнил экс-глава кабмина.

В свою очередь парламентарий выразила мнение, что «после международного аудита китайская сторона может отказаться от всего и попросить вернуть деньги».

»Я думаю, что есть риски по потере суверенитета из-за разбирательств», — подытожила Айнуру Алтыбаева.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Киргизии получило в Экспортно-импортном банке Китая кредит в $386 млн (24 млрд рублей) на модернизации столичной ТЭЦ. С учетом процентов, через 20 лет республика должна будет вернуть $480 млн (29,9 млрд рублей).

По настоянию кредитора подрядчиком по этому проекту стала китайская корпорация TBEA.

Отметим, что споры об эффективности затрат на модернизацию Бишкекской ТЭЦ в парламенте разгорелись после того, как на старой части теплоцентрали произошли две крупные аварии, в результате которых столица Киргизии в период самых сильных морозов несколько дней оставалась без отопления. Построенный китайцами новый блок столичной ТЭЦ в той ситуации помочь не смог — из-за отсутствия химцеха он мог вырабатывать только электроэнергию.

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