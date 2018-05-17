Глава ФАС обеспокоен историей с Сампсониевским собором в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба не должна заниматься «религиозной деятельностью». Так глава ФАС Игорь Артемьев прокомментировал претензии петербургских антимонопольщиков к Смольному, который передал Сампсониевский собор в руки РПЦ с нарушениями, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это творчество нашего управления. Единственное, что я попросил, чтобы мне передали справку по этому делу. Меня, вообще говоря, тревожит, когда ФАС, которая должна заниматься антимонопольными делами, вмешивается в какие-то вопросы, связанные с религией. Я считаю, что нам как антимонопольному органу в этом смысле нужно десять раз подумать, прежде чем этими вопросами вообще заниматься. Мы должны заниматься экономической деятельностью, а не религиозной деятельтностью», — сказал Артемьев.

Он добавил, что следит за этим делом «и обеспокоен».

Напомним, в марте управление ФАС в Петербурге признало нарушение при передаче Сампсониевского собора в руки церкви. В управлении рассмотрели жалобу депутата ЗакСа Максима Резника на Комитет имущественных отношений Смольного. КИО издал распоряжение №101-р, где указал, что договор о передаче музейных ценностей храма должен быть заключен между ГМП «Исаакиевский собор» и Санкт-Петербургской епархией РПЦ. На самом деле такого договора с епархией никто не заключал, его подписали с приходом Сампсониевского собора, который по обязательствам епархии не отвечает.

Комитет не согласен, что каким-либо образом нарушил положения федерального закона о реституции. Однако УФАС все же признало факт нарушения, но решило не выдавать комитету предписание и не штрафовать чиновников, так как на момент заседания нарушение уже было устранено.

Комплекс зданий Сампсониевского собора — сам храм, колокольня, часовня и юбилейный домик — был передан в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии РПЦ (Московский патриархат) на 49 лет по договору безвозмездного пользования на основании распоряжения КИО от 26 августа 2016 года. В ноябре 2017 года епархии разрешили передать собор приходу. Параллельно состоялась и передача музейных ценностей, неотъемлемых от собора, например иконостаса — этот договор заключал уже ГМП «Исаакиевский собор» сразу с приходом.