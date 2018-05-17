Председатель КС назвал «дело Скрипалей» фальсификацией

Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин считает, что дело об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии строится на «псевдоправовой основе». Об этом он заявил во время лекции в ходе VIII Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, Зорькин сравнил «дело Скрипалей» с делом об отравлении бывшего сотрудника российской госбезопасности Александра Литвиненко, который скончался в Лондоне в 2006 году, получив дозу радиоактивного полония-210.

«Если взглянуть на «дело Скрипалей» с юридической точки зрения, то мы увидим, что его раскрутка на самом деле ловко выстроена с помощью фальсификаций справедливости и права, то есть на псевдоправовой основе, заложенной еще в «деле Литвиненко». Так как создание видимости полноценного правового разбирательства «дела Литвиненко» сформировало ту почву массовых представлений, которая далее раз за разом используется для раскручивания в Великобритании и других странах мира антироссийской истерии», — заявил Валерий Зорькин.

Напомним, Москва отвергает обвинения Британии в причастности как к «делу Скрипалей», так и к «делу Литвиненко».