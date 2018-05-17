Новые правила прописки на Украине наделали много шума

Харьков, Украина, , 16:13 — REGNUM На Украине планируется ввести новые правила прописки, передает «Вечерний Харьков». Новация наделала много шума, поскольку может обойтись населению в копеечку. В случае прохождения общественных слушаний и одобрения правительством новая система регистрации может заработать с июля 2019 года. Что же предусматривает законопроект «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания», прозванный в народе законом о прописке?

Вводится такая новация, как проверка фактического места проживания человека. То есть проживает ли человек по месту регистрации или по какому-то другому адресу. Раньше таких проверок, по словам юриста Романа Чумака, не проводили. При этом инспектор должен установить не тот факт, что жена, прописанная, например, у своих родителей, на самом деле проживает у мужа, то есть не по месту регистрации, а не подала ли она заведомо ложную информацию, не указав либо указав не тот адрес, где она проживает на самом деле. Именно за это и предусмотрен штраф.

Так, за подачу недостоверных сведений о регистрации места проживания планируют взимать от 1700 до 3400 гривен. Возрастет и штраф за проживание без регистрации или уведомления органа регистрации — с 17−51 гривен до 340−850 гривен. Он будет начислен, если гражданин просрочил установленный срок для постановки на новую регистрацию.

«Законодатель говорит, что проверка может быть проведена по заявлению собственника жилья; по обращению родителей — в отношении детей; если органом государственной власти установлено, что человек не проживает по указанному адресу (это, скорее всего, касается назначения субсидий); по обращению руководителя отдела образования или директора школы; в случае получения жалобы на регистрационные действия; если регистрация аннулирована; если регистрация места проживания осуществляется третий раз на протяжении года», — поясняет юрист.

Правда, как будет проводиться процедура проверки, пока неясно.

«В законопроекте написано, что проверяющий — это представитель органа регистрации. Насколько я знаю, сейчас в органах регистрации проверяющих в штате нет. На проверку они, вероятно, будут ходить по направлению руководителя с удостоверением личности. Скорее всего, решения суда о проведении такой проверки не потребуется, — предполагает юрист. — Но вполне возможен вариант, что проверяющего не пустят в квартиру, ссылаясь на неприкосновенность частной собственности. Как тогда узнать истину? Это вопрос».