СМИ узнали о допросе Скрипаля в Великобритании

Лондон, , 16:09 — REGNUM Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля по мере того, как он идет на поправку после «инцидента» в Солсбери, допрашивают в Великобритании. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, следователей интересуют поездки Скрипаля в Лондон, а также ежемесячные встречи экс-разведчика с предполагаемым бывшим агентом спецслужбы MI-6.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2018 г. в британском городе Солсбери в парке были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Власти Великобритании, не предоставив никаких доказательств, обвинили РФ в причастности к отравлению граждан.

Москва это категорически отрицает.

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