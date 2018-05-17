На Украине преследуют за исполнение песни авторства Марии Захаровой

Кривой Рог, Украина, , 16:03 — REGNUM В Кривом Роге уволили с занимаемой должности заведующую отделом культуры Центрально-Городского райисполкома Валентину Игнатову, руководившую организацией мероприятия на 9 мая, сообщает «Днепр вечерний». Ее назвали ответственной за добавление в сценарий праздника песни о россиянах в Сирии.

В то же время директор коммунального учреждения ДК «Мистецький» Сергей Мигуша заявил, что включить в программу праздника песню о россиянах в Сирии, которую написала официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, решил именно он.

В двух районах города 9 мая прозвучала песня «Верните память», которую Захарова посвятила воюющим в Сирии соотечественникам. Исполнил ее ансамбль «Факультет» в сопровождении танцевального и хорового коллективов. 12 мая в эфире ТРК «Рудана» мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил: «Каждая ошибка должна иметь свое имя и отчество. Предупреждаю всех глав районов об ответственности за содержание мероприятий, которые проходят в районах».

«В этой песне нет ни одного слова, ни о России, ни о Сирии. Также нет запрета на любое ее исполнение, но ее исполнение в сегодняшней ситуации считаю неуместным», — отметил глава Центрально-Городского райсовета Сергей Неженцев.