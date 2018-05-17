Порошенко отозвал поправки в закон о гражданстве

берегово, Украина, , 15:54 — REGNUM Общество венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) одобрило отзыв поправок в закон о гражданстве, которое лоббировал президент Украины Петр Порошенко, передает Mukachevo.net.

«Отозванный законопроект был бы чрезвычайно невыгодным для миллионов украинских граждан, которые были вынуждены бежать за границу из-за безнадежной ситуации, сложившейся за последние несколько лет, — говорится в заявлении KMKSZ. — Мы убеждены, что украинские граждане с гражданством ЕС — это прекрасная возможность приблизиться к европейским структурам и усиление европейской интеграции страны».

Напомним, что законопроект №8297 предлагал разрешить лишать гражданства украинцев, которые имеют паспорта других государств и участвуют в выборах этих стран.