В Италии ищут возможность отказаться от участия в ЕС

Рим, , 15:54 — REGNUM Отказ от дальнейшего участия в Евросоюзе намерена подготовить правительственная коалиция в составе «Движения 5 звезд» и партии «Лига», передает 17 мая издание Politico.

Проект возможного коалиционного соглашения, которое предусматривает пересмотр договоров ЕС, просочился в итальянскую прессу.

В документе говорится о необходимости отказа от общеевропейского Пакта стабильности и роста, а также о списании с Италии задолженности в размере €250 млрд перед Европейским центральным банком и пересмотре вклада Италии в бюджет ЕС.

Данный документ незамедлительно получил название Italexit, по аналогии с Brexit — комплексом процедур по выходу Великобритании из ЕС.

В издании отметили, что полученный документ ранее был отклонен всеми сторонами. При этом подчеркивается, что он вовсе не отменяет вектор итальянской политики в ближайшей перспективе.

Добавим, Италия является третьей по величине экономикой в ЕС, и одновременно — одним из крупнейших должников с государственным долгом в размере около €2,3 трлн, что эквивалентно примерно 132% ВВП страны.

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