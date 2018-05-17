Четверг, 17 Мая 2018 года
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Новые санкции США против России только усугубят ситуацию – МИД РФ

Политика

Останавливаться Белый дом не собирается, уверен замглавы МИД РФ

Москва, 17 мая 2018, 15:46 — REGNUM  Соединённые Штаты на достигнутом не остановятся и будут и дальше вводить всё новые и новые санкции против России. Как заявил журналистам сегодня, 17 мая, комментируя последнее поручение главы Белого дома о подготовке новых ограничительных мер в отношении РФ в связи с якобы нарушением со стороны Москвы положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, нет никаких признаков того, что запущенный Вашингтоном маховик антироссийских санкций, уже набравший обороты, в ближайшее время остановится.

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Представитель внешнедипломатического ведомства отметил, что такая ситуация не только не способствует диалогу между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности, но и вредит ему.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить новые санкции против России. Причиной введения дополнительных ограничительных мер стало предполагаемое нарушение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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