Госбезопасность Литвы рассекретила новую порцию компромата на политиков

Вильнюс, , 15:44 — REGNUM Департамент государственной безопасности Литвы рассекретил частично затушеванные эпизоды наделавшей скандал справки о влиянии бизнеса на политиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 мая.

В представленном документе появились новые, до этого неизвестные, эпизоды. Утверждается, что после скандала вокруг экс-лидера либералов Элигиюса Масюлиса, который обвинён в получении крупной взятки со стороны концерна MG Baltic, предприниматели начали искать нового фаворита в Саюдисе либералов, которого, сделав председателем, намеревались использовать для дальнейших своих нужд по проталкиванию выгодных законов в парламенте. Якобы этим новым фаворитом стал член сейма от либералов Виталиюс Гайлюс. Впрочем, СМИ Литвы уже обратили внимание на достаточно вольную трактовку спецслужбами прослушанных разговоров фигурантов коррупционного скандала, на основании которых и сделаны выводы.

Рассекреченными эпизодами уже воспользовался один из лидеров либералов, действующий мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, который на своей страничке в социальной сети Facebook объявил, что рассекреченные эпизоды доказывают, что, несмотря на его нахождение в партии Саюдиса либералов, конкретно он не был замешан в схемах предпринимателей и даже являлся для олигархов неудобной персоной, которую хотели сместить. Стоит отметить, что Шимашюс намерен баллотироваться в мэры Вильнюса в 2019 году.

«После того, как были раскрыты черные пятна документа ДГБ, стало очевидно, что я всегда был неугоден группам влияния в Литве, Вильнюсе и Саюдисе либералов. Очевидно и то, что было и сейчас есть много людей, которые хотели бы меня остановить, но этого не будет. Я смело заявляю, что в Литве будет либеральная, смотрящая в будущее, любящая свободу, представляющая жителей сила», — написал политик.

Для пояснения контекста он использовал рассекреченные эпизоды:

«Был выбран Гайлюс (Виталиюс Гайлюс, депутат сейма от фракции Саюдиса либералов — прим. ИА REGNUM ), с которым, по данным ДГБ, Курлянскис (на тот момент вице-президент MG Baltic — прим. ИА REGNUM ) и Дапкус (журналист телеканала LNK, который принадлежит концерну, и которого ДГБ называет главным посредником при связях предпринимателей с политиками — прим. ИА REGNUM ) поддерживали отношения с 2011 года. С 2013 года они тесно общались — Гайлюс получал информационную поддержку, кроме того, укрепилась личная связь между ним и представителями MG», — говорится в документе. <…> Согласно документу, в июне 2016 года Дапкус — предположительно с помощью Курлянскиса — помогал Гайлюсу формировать политическую стратегию, искать компрометирующую информацию против его конкурентов в партии.

«…начало формироваться мнение, что Гайлюс не связан со скандалом Саюдиса либералов, он стал одним из героев телепередач Дапкуса, т. е. повышалась известность и популярность Гайлюса», — говорится в документе. <…> По словам ДГБ, Дапкус предоставлял Гайлюсу информацию об Ауршине Армонайте и других членах партии, подстрекал Пятраса Ауштрявичюса выразить недоверие Ремигиюсу Шимашюсу. В документе цитируется сообщение Дапкуса: «похоже, что пора Ремигиюсу уйти». «Дапкус стремился формировать негативное мнение журналистов о всех конкурентах Гайлюса — Армонайте, Гентвиласе, Шимашюсе», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве с начала мая 2018 года разразился коррупционно-политический скандал, в котором фигурируют не только действующие и бывшие лидеры политических партий, премьеры и руководители парламента, крупные предприниматели, но и президент Даля Грибаускайте.