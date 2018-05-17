В Конго удалось освободить двух миротворцев ООН

Киншаса, , 15:45 — REGNUM Власти Конго заявили, что им удалось освободить двух миротворцев ООН из рук повстанцев на юго-востоке страны, сообщает 17 мая Associated Press.

Миротворцы были родом из Бенина, их задержали в среду 16 мая, но на следующий день отпустили.

Напомним, на Востоке Конго давно существуют проблемы, требующие вмешательства миротворческих сил ООН. Похищения людей здесь с последующим за этим выкупом нередки в государстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Беспорядки в Конго: Президент Кабила отрицает репрессии