Четверг, 17 Мая 2018 года
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В Конго удалось освободить двух миротворцев ООН

Политика

Оба они были выходцами из Бенина

Киншаса, 17 мая 2018, 15:45 — REGNUM  Власти Конго заявили, что им удалось освободить двух миротворцев ООН из рук повстанцев на юго-востоке страны, сообщает 17 мая Associated Press.

Миротворцы были родом из Бенина, их задержали в среду 16 мая, но на следующий день отпустили.

Напомним, на Востоке Конго давно существуют проблемы, требующие вмешательства миротворческих сил ООН. Похищения людей здесь с последующим за этим выкупом нередки в государстве.

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Беспорядки в Конго
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