Трамп возместил адвокату выплаты порноактирсе, но не признался вовремя

Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Президент США признал, что заплатил более 100 тысяч долларов своему бывшему личному адвокату Майклу Коэну, ранее заплатившему за молчание порнозвезде Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) о предполагаемом свидании и интимной связи в 2006 году между ней и Трампом. Такие данные содержатся в отчёте по вопросам этики, опубликованном накануне, 17 мая, управлением государственной этики США.

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При этом, по мнению исполняющего обязанности директора управления по этике администрации США Дэвида Апола, сообщить об этом переводе средств глава Белого дома должен был ещё в 2017 году. В связи с этим Апол направил в американское министерство юстиции соответствующее письмо, сообщает Politico

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Как сообщало ИА REGNUM, информацию о том, что Стефани Клиффорд якобы получила денежное вознаграждение со стороны Трампа в обмен на молчание об их интимной связи, имевшей место в 2006 году, американские СМИ распространили в январе 2018 года. После этого Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса с заявлением о том, что заключенное ею ранее с представителями Трампа соглашение отныне недействительно. В конце марта она заявила об угрозах, которые ей поступают в связи с иском в адрес президента США.

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