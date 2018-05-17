США пока не будет восстанавливать военное присутствие в Узбекистане

Вашингтон, , 15:30 — REGNUM В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США Вашингтон намерен заключить с Ташкентом пятилетний план военного сотрудничества, который не предполагает восстановления присутствия американских военных на территории республики. Об этом 17 мая сообщает «Подробно.uz» со ссылкой на представителя Белого дома.

По её словам, США планируют продолжить сотрудничество с Узбекистаном в прежнем ключе. Пятилетний план сотрудничества должен заложить основу, которая обеспечит более тесное военное сотрудничество между двумя странами. Представитель Белого дома добавила, что на данном этапе США не намерены иметь присутствие в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Шавкат Мирзиёев во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что продолжит поддерживать транзит американских грузов через территорию республики.

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