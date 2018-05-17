Киев расценил слова Волкера как призыв к вводу миротворцев в Донбассу

Киев, , 15:28 — REGNUM США считают, что урегулировать конфликт в Донбассе можно только введя миротворцев, заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Юрий Грымчак, сообщает 17 мая УНИАН.

Таким образом, замминистра прокомментировал слова спецпредставителя США по делам Украины Курта Волкера о том, что Украины не сможет вернуть себе «оккупированные Россией» территории. По мнению Грымчака, Волкер имел в виду, что единственный шанс разрешить конфликт на востоке Украины — начать миротворческую миссию.

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Напомним, ранее Волкер заявил, что «украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией», имея в виду самостоятельные Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР).

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