Жителям Литвы запретили привозить не из ЕС продукты животного происхождения

Вильнюс, , 15:23 — REGNUM В Литве вступили в силу ограничения на ввоз продуктов животного происхождения (молоко, мясо и молочные продукты) для личного пользования из третьих стран в зону ЕС. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на таможенную службу Литвы.

По данным ведомства, запрет ввели с целью избежания заражения животных африканской чумой свиней (АЧС).

Отмечается, что такие страны как Андорра, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария ограничения не касаются.

АЧС — это инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Данный вирус очень устойчив во внешней среде и способен сохранятся до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней — в ветчине и солонине.

Читайте также: Очередная вспышка АЧС зафиксирована в Белгородской области

А также: В Белгородской области обнаружен новый очаг АЧС