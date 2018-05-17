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Жителям Литвы запретили привозить не из ЕС продукты животного происхождения

Политика

АЧС — это инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов

Вильнюс, 17 мая 2018, 15:23 — REGNUM  В Литве вступили в силу ограничения на ввоз продуктов животного происхождения (молоко, мясо и молочные продукты) для личного пользования из третьих стран в зону ЕС. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на таможенную службу Литвы.

По данным ведомства, запрет ввели с целью избежания заражения животных африканской чумой свиней (АЧС).

Отмечается, что такие страны как Андорра, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария ограничения не касаются.

АЧС — это инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Данный вирус очень устойчив во внешней среде и способен сохранятся до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней — в ветчине и солонине.

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Чума свиней
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