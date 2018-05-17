Руководитель аппарата гордумы Челябинска признал свою вину

Челябинск, 17 мая 2018, 15:17 — REGNUM В Челябинске Тракторозаводский районный суд избирает меру пресечения руководителю аппарата городской думы Юрию Чанову, задержанному утром 16 мая. Он просит не заключать его в СИЗО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как пишут местные СМИ, в суде Чанов признал свою вину. Также он считает, что пошёл на добровольное сотрудничество со следствием.
«Я подтвердил показания свидетелей, согласен с ними», — цитирует его издание Znak.com.
Чанов также готов и дальше сотрудничать со следствием и не собирается скрываться.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель аппарата думы Челябинска был задержан 15 мая в аэропорту «Кольцово». Его подозревают в получении взятки.
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