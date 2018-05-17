Госдума отказалась менять государственный флаг РФ

Москва, , 15:05 — REGNUM Госдума отказалась менять государственный флаг Российской Федерации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, соответствующий проект закона Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении.

Законопроектом предлагалось утверждение нового описания государственного флага РФ — возвращение чёрно-жёлто-белому флагу статуса государственного символа России. Именно во времена использования того флага территория России увеличилась, отмечают авторы. Воссоединение Крыма с Россией парламентарии посчитали достаточным аргументом для возвращения имперского флага.

Комитет Госдумы по госстроительству выступил против предложения депутатов фракции ЛДПР. Нынешний «триколор» закрепился на мировой арене, указали в комитете. Кроме того, смена госсимвола потребует значительных затрат из бюджета.

Большинство парламентариев согласились с позицией комитета и отклонили законопроект.