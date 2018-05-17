Аккредитация «Голоса Америки» в Узбекистане: Трапм доволен

Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Реформы по улучшению ситуации с правами человека в Узбекистане создают условия для расширения политического и экономического сотрудничества с США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с главой республики Шавкатом Мирзиёвым, сообщает 17 мая UZ24.

Стороны положительно оценили аккредитацию в Узбекистане американских советов по международному образованию. Трап заверил, что США окажут поддержку республике в реализации программы обучения английскому языку. Президент США также высоко оценил аккредитацию «Голоса Америки» в Узбекистане и условия для американских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Ташкентский городской суд по уголовным дела освободил бывшего министра юстиции Узбекистана Равшана Мухитдинова, который был осужден в 2012 году на 15 лет тюрьмы. С 2017 года в республике из заключения досрочно освобождаются оппозиционные политики, журналисты и общественники.

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