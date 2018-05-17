В Евросоюзе выбрали Калининград для боестолкновения США и России в 2020 г

Калининград, , 15:01 — REGNUM Военный эксперт из Швейцарии выбрал российский эксклав в Евросоюзе для гипотетического боестолкновения США и России в 2020 году. Такой сценарий накануне опубликовал американский журнал «Нэшнл интерест».

Речь в статье идет о «непреднамеренном столкновении где-нибудь в районе Калининграда» американского танка M1 Abrams и российской «Арматы».

"Армата» более манёвренна, чем американский танк, а также способна лучше защитить свой экипаж из-за многослойной брони, — констатирует командир танковой роты из Центра повышения квалификации Вооружённых сил Швейцарии Стефан Бюлер. — Однако приборы обнаружения лучше у M1 Abrams».

Эксперт приходит к выводу, что характеристики российского и американского танков примерно одинаковые и ни одна из этих машин не будет обладать непревзойдёнными преимуществами. При этом капитан Бюлер отмечает, что «более высокий уровень подготовки в американской армии» дадут США небольшое преимущество.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что бряцанье оружием вокруг Калининградской области продолжается уже несколько лет. В 2017 года польский публицист Тадеуш Киселевский заявил о важности превентивного удара НАТО по Калининградской области, как «естественном и благоприятном завершении конфликта».

Затем американский журнал «Нэшнл ревью» опубликовал статью отставного офицера ВМС США Джерри Хендрикса, в которой автор рекомендовал Альянсу «устранить ферзя Путина», понимая под сильнейшей шахматной фигурой российский эксклав.

По данным эксперта МГИМО Михаила Александрова, на сегодня у натовцев нет средств обезвредить калининградский плацдарм. Однако на провокации НАТО способен.

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