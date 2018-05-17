Еврокомиссия снова взялась за Западные Балканы

Берлин, , 14:58 — REGNUM Еврокомиссия решила активизировать свои усилия по обеспечению европейской перспективы для Западных Балкан. В четверг, 17 мая, в столице Болгарии Софии пройдет саммит ЕС, посвященный как раз вопросу евроинтеграции стран региона, сообщается в материалах встречи на высшем уровне. Само мероприятие проводится по инициативе болгарской стороны и должно стать кульминацией председательства Болгарии в Совете ЕС в этом году, сообщает Deutsche Welle.

Ожидается, что на саммите, участие в котором должны принять федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, а также все высокопоставленные чиновники Евросоюза, речь будет идти, прежде всего, о перспективе вступления западно-балканских стран в состав ЕС.

Напомним, что на данный момент на членство в ЕС претендуют сразу шесть балканских государств: Сербия, Македония, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, а также Косово, однако последние два статус официального кандидата пока так и не получили, хотя избрали для себя курс на евроинтеграцию. Наиболее продвинулись в этом направлении Сербия и Черногория, которые, вероятно, могут стать полноправными членами ЕС уже в 2025 году. Но это лишь в случае преодоления всех «барьеров», существующих на пути евроинтеграции, заявляют в Брюсселе. Тем временем переговоры о более конкретных сроках и перспективах вступления Албании и Македонии в ЕС должны начаться этим летом.

С 1 января 2018 года в Совете ЕС председательствует Болгария под лозунгом «Единство делает нас сильнее». Причем, с болгарской точки зрения, «единство» не только внутри ЕС, но и с Западными Балканами. После того, как в 2014 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что ЕС приостанавливает расширение на восток, Болгария как раз упорно пыталась донести до Брюсселя обратную позицию. И сейчас, видимо, Болгарию в ее стремлении обеспечить интеграцию стран региона в Брюсселе поддерживают.

С меньшим энтузиазмом к проведению саммита относятся в Сербии. Правительственная сербская газета «Новости» накануне встречи на высшем уровне в Софии опубликовала статью, в которой отмечается, что Белград сомневается в ее эффективности. Сербские журналисты, ссылаясь на проект итогового документа саммита, предполагают, что он, скорее всего, никак не повлияет на скорейшее принятие Брюсселем решения о членстве балканских стран. Документ содержит много требований и обещаний, известных ранее, но не более того, подчеркивают журналисты. По их мнению, Сербия сегодня так же далека от вступления в ЕС, как и в 2000 году, когда этот вопрос впервые обсуждался на переговорах.

Да и для многих жителей самой Болгарии, как показал опрос DW, саммит — не более чем «гламурная затея», которая не принесет конкретных результатов, равно как и не решит внутренних проблем страны. Но при этом большинство граждан Болгарии перспективу евроинтеграции западно-балканских стран поддерживают и полагают, что София в этом деле выступает «адвокатом, защищающим интересы региона на пути в ЕС».

30 июня истекает срок председательства Болгарии в Совете ЕС, и болгарские граждане надеются, что вместе с ним не иссякнет инициатива руководства страны по решению внутренних проблем. Болгарии еще предстоит разрешить ряд очень серьезных внутриполитических проблем, таких как реформа судебной системы, эмиграция молодежи и недоверие населения госструктурам.