СМИ узнали о «новых» должностях Скворцовой и Топилина

Москва, , 14:57 — REGNUM В обновленном составе правительства Российской Федерации свои посты сохранят исполняющий обязанности министра труда и соцзащиты Максим Топилин и исполняющая обязанности министра здравоохранения Вероника Скворцова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По их словам, министры социального блока сохранят свои посты в новом составе правительства при вице-премьере Татьяне Голиковой.

Кроме того, утверждают источники агентства, министр образования Ольга Васильева после разделения Минобрнауки возглавит Министерство просвещения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония официального вступления Владимира Путина в должность президента РФ состоялась 7 мая текущего года. После инаугурации автоматически правительство страны ушло в отставку.

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