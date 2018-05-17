ОДКБ проведёт в Казахстане учение «Кобальт»

Астана, , 14:52 — REGNUM В Казахстане с 20 по 22 мая пройдет тактико-специальное учение «Кобальт-2018» формирований сил спецназначения КСОР ОДКБ по планированию и проведению специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований, сообщает офис ОДКБ.

Тактико-специальное учение «Кобальт-2018» по теме «Планирование и проведение специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований» пройдёт в Алма-атинской области. В нём примут участие формирования сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ФССН КСОР ОДКБ) численностью более 700 человек.

Учение «Кобальт-2018» проводится под руководством заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан генерал-майора Альберта Маткаримова. В открытии учения, которое состоится 20 мая, будет участвовать заместитель Генерального секретаря Валерий Семериков.

Как пояснил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, основными целями учения являются:

— повышение уровня слаженности органов управления ФССН, подразделений (оперативных групп) от органов внутренних дел (Полиции, Национальной гвардии), органов безопасности, министерств и ведомств по ЧС и наркоконтроля государств-членов ОДКБ, выделенных в состав ФССН КСОР ОДКБ;

— отработка и совершенствование совместных навыков в управлении силами и средствами при подготовке и в ходе ведения специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований;

— совершенствование уровня полевой выучки и слаженности действий формирований сил и средств системы коллективной безопасности, выработки и освоения новых форм, способов выполнения задач по предназначению, а также современных образцов вооружения, военной и специальной техники, специальных средств.

До этого было проведено три учения «Кобальт» — первое прошло в июне 2010 года в Ростовской области России. ОДКБ создана в 2002 году и объединяет такие страны, как Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

С 2005 года Россия осуществляет подготовку кадров для стран ОДКБ в своих военных учебных заведениях за счёт российского бюджета. Отношения НАТО с ОДКБ не сложились.