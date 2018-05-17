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В РФ устали от истерики Киева, Трамп поставил условие Меркель: Радио REGNUM

Политика

Поступающие с Украины новости стали восприниматься в мире не иначе как истерия страха

В РФ устали от истерики Киева, Трамп поставил условие Меркель: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 17 мая 2018, 17:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Киев от провокаций перешёл к угрозам, не выдержали уже в ОБСЕ: Радио REGNUM

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