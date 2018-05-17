В РФ устали от истерики Киева, Трамп поставил условие Меркель: Радио REGNUM

Москва, 17 мая 2018, 17:00 — REGNUM
- На любое действие есть противодействие: в России принят новый вариант контрсанкционных мер;
- Нет «Северному потоку — 2»: Трамп предложил сделку Меркель;
- Истерия страха: Киеву поставили психиатрический диагноз;
- Импортёр дешёвой рабсилы: Литва меняет правила въезда украинских гастарбайтеров;
- Полезны для власти, вредны для общества: что думают о показателях нового пакета указов Путина депутаты.
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