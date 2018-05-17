Полпред Беглов проверит мурманские соцобъеты и крупные предприятия

Мурманск, , 14:54 — REGNUM Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов прибыл в Мурманскую область.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в программе поездки — посещение социальных объектов Мончегорска и Апатитов, рабочие встречи с руководством муниципальных образований и градообразующих предприятий: дочернего предприятия ПАО «ГМК «Норильский никель» АО «Кольская горно-металлургическая компания» и Кировского филиала АО «Апатит» ПАО «ФосАгро».

Напомним, одной из основных социальных проблем Мурманской области является получение медицинской помощи. Жители города Апатиты, в частности, в результате объединения медучреждений области лишились больницы. О проблеме президент Владимир Путин узнал в ходе «прямой линии», когда на недоступность медуслуг пожаловалась онкобольная жительница Апатитов Дарья Старикова.

Читайте ранее в этом сюжете: Мурманской области нужны сотни врачей