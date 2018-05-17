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Полпред Беглов проверит мурманские соцобъеты и крупные предприятия

Политика

Чиновник прибыл сегодня в столицу Заполярья

Мурманск, 17 мая 2018, 14:54 — REGNUM  Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов прибыл в Мурманскую область.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в программе поездки — посещение социальных объектов Мончегорска и Апатитов, рабочие встречи с руководством муниципальных образований и градообразующих предприятий: дочернего предприятия ПАО «ГМК «Норильский никель» АО «Кольская горно-металлургическая компания» и Кировского филиала АО «Апатит» ПАО «ФосАгро».

Напомним, одной из основных социальных проблем Мурманской области является получение медицинской помощи. Жители города Апатиты, в частности, в результате объединения медучреждений области лишились больницы. О проблеме президент Владимир Путин узнал в ходе «прямой линии», когда на недоступность медуслуг пожаловалась онкобольная жительница Апатитов Дарья Старикова.

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