Трамп высоко оценил проводимые в Узбекистане реформы

Вашингтон, , 14:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты экономических, политических и социальных реформ, проводимых в Узбекистане. Об этом он заявил во время встречи со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, сообщает 17 мая UZ24.

В свою очередь, президент Узбекистан заявил, что реформы носят необратимый характер. Мирзиёев отметил, что реформы служат опорой для пятилетней Стратегии действий за счет совершенствования системы государственного управления, судебной реформы, экономической либерализации и открытой внешней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая по результатам переговоров главы Узбекистана и США приняли совместное заявление «Узбекистан и США: начало новой эры стратегического партнерства». Трамп назвал отношения между странами стратегическими.

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